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26 травня 2021, 16:33 433

У Вінниці СБУ викрила масштабну схему виведення у тінь 20 млн грн щорічно

26 травня 2021, 16:33 433
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Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України у Вінницькій області викрила масштабну схему виведення коштів у тінь і за кордон. Щорічно ділки отримували майже 20 млн грн

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Оперативники спецслужби встановили, що організував схему власник однієї з торговельних мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинному законодавству, зараховували гроші від купівлі продукції в магазинах на рахунки декількох "кишенькових" громадських організацій. Потім ділки легалізували їх через декілька десятків підконтрольних ФОП, - йдеться в повідомленні.

Надалі кошти переводили в готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними транзакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції здійснювалися з ухиленням від сплати податків.

За висновком Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили майже шістдесят печаток ФОП, чорнову бухгалтерію, банківські картки та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Правоохоронці вживають заходів для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків.

Як повідомлялося, у міській раді Черкас проводять обшуки через схему на 35 млн. Працівники Державної фіскальної служби України проводять обшуки в Черкаській міській раді у справі ухиляння від сплати податків при здачі в оренду комунального майна.

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