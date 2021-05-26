15:31  26 травня
У секретаріаті Кабміну на 10% скоротять чисельність працівників
11:31  26 травня
У Києві слідчі ДБР прийшли з обшуками до Будинку профспілок
17:38  26 травня
Окупанти на Донбасі поранили нашого воїна: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
UA | RU
UA | RU
26 травня 2021, 17:51 12

Миколаївському депутату, який влаштував стрілянину в полі, вручили підозру

26 травня 2021, 17:51 12
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Миколаївській області депутату районної ради повідомили про підозру за стрілянину в полі, під час якої було поранено двоє людей 

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Миколаївської області, передає RegioNews.

Вручено письмове повідомлення про підозру депутату Баштанської районної ради за фактами замаху на вбивство, носіння та зберігання зброї без відповідного дозволу та незаконного перероблення вогнепальної зброї”, - йдеться в повідомленні.

Також вирішується питання про обрання депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 13 травня у полі неподалік села Новоінгулка Миколаївської області між двома групами громадян стався збройний конфлікт. Тоді поранення отримали двоє чоловіків із обох сторін конфлікту.

Миколаїв стрілянина депутат підозра кримінальна справа

Справу корупції у Держкомземі Закарпаття передали до суду
26 травня 2021, 16:25
Схема на 35 млн: у міській раді Черкас проводять обшуки
26 травня 2021, 13:40
У Миколаєві міська рада підвищила вартість проїзду у громадському транспорті
26 травня 2021, 11:08
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram