Миколаївському депутату, який влаштував стрілянину в полі, вручили підозру
У Миколаївській області депутату районної ради повідомили про підозру за стрілянину в полі, під час якої було поранено двоє людей
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Миколаївської області, передає RegioNews.
Вручено письмове повідомлення про підозру депутату Баштанської районної ради за фактами замаху на вбивство, носіння та зберігання зброї без відповідного дозволу та незаконного перероблення вогнепальної зброї”, - йдеться в повідомленні.
Також вирішується питання про обрання депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, 13 травня у полі неподалік села Новоінгулка Миколаївської області між двома групами громадян стався збройний конфлікт. Тоді поранення отримали двоє чоловіків із обох сторін конфлікту.
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