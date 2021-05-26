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26 травня 2021, 17:29 4

СБУ виявила в районі ООС схрон окупантів з боєприпасами

26 травня 2021, 17:29 4
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Фото: штаб ООС
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Служба безпеки України виявила у Луганській області схрон з військовими засобами ураження

Як пише RegioNews з посиланням на штаб ООС, у 2014 році у цьому місці розміщувалися позиції російсько-терористичних угруповань.

Зазначається, що схованку було розташовано у лісовій смузі поблизу селища Стара Краснянка Сєвєродонецького району.

Співробітники спецслужби вилучили зі схрону:

  • 6 гранатометів РПГ-22;
  • 18 осколкових гранат;
  • 2 кумулятивні протитанкові гранати;
  • 6 гранатометних пострілів ВОГ різних модифікацій.

Вилучення і знищення засобів ураження здійснювалося спільно з піротехнічною групою Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі знайшли схрон боєприпасів на закинутому заводі.

ООС Україна бойовики окупанти схрон

 
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