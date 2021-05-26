СБУ виявила в районі ООС схрон окупантів з боєприпасами
Служба безпеки України виявила у Луганській області схрон з військовими засобами ураження
Як пише RegioNews з посиланням на штаб ООС, у 2014 році у цьому місці розміщувалися позиції російсько-терористичних угруповань.
Зазначається, що схованку було розташовано у лісовій смузі поблизу селища Стара Краснянка Сєвєродонецького району.
Співробітники спецслужби вилучили зі схрону:
- 6 гранатометів РПГ-22;
- 18 осколкових гранат;
- 2 кумулятивні протитанкові гранати;
- 6 гранатометних пострілів ВОГ різних модифікацій.
Вилучення і знищення засобів ураження здійснювалося спільно з піротехнічною групою Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі знайшли схрон боєприпасів на закинутому заводі.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського