У Харкові регіональний статус російської мови скасували через суд

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна”, передає RegioNews.

Відомо, що позов подав виконувач обов'язки керівника місцевої прокуратури №1.

Він вимагав визнати протиправним та недійсним рішення міської ради Харкова, яке надавало російській мові статус регіональної в місті. Суд задовольнив ці вимоги.

Визнати протиправним та нечинним з 28.02.2018 рішення Харківської міської ради "Про реалізацію положень закону України "Про засади державної мовної політики у місті Харкові" №788/12 від 20.08.2012", - йдеться в рішенні судді Анастасії Мороко.

Також відомо, що рішення суду можна оскаржити в апеляції упродовж 30 днів. Воно набирає законної сили після закінчення терміну подання апеляційної скарги усіма учасниками справи.

Довідка: 10 серпня 2012 року набув чинності закон "Про засади державної мовної політики".

Вже 20 серпня 2012 року Харківська міська рада надала російській мові статус регіональної в місті. Тоді під час позачергової сесії за це рішення проголосували всі 76 зареєстрованих для голосування депутатів. Представники опозиції проігнорували участь у цьому голосуванні.

28 лютого 2018 року Конституційний Суд визнав закон "Про засади державної мовної політики" таким, що не відповідає Конституції України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що владу Миколаєва закликали позбавити російську мову статусу регіональної.

20 травня у Миколаєві депутати не змогли позбавити російську мову статусу регіональної.