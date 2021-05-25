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25 травня 2021, 18:55 213

У Харкові масштабна пожежа на території заводу "Комунар”

25 травня 2021, 18:55 213
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Фото: ДСНС
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У Харкові виникла масштабна пожежа в будівлі на промисловій території заводу "Комунар", надзвичайній події присвоїли високий рівень складності

Про це повідомляє видання Depo.ua, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа виникла в цеху з виготовлення тканин, який розташований на вулиці Рудика, 8. Приміщення орендує приватний підприємець.

Інформація про пожежу надійшла о 16:47, на місце події прибули бригади рятувальників та поліція.

У соцмережах з'явився відеозапис, на якому видно, як із промислової будівлі виривається відкрите полум’я та йде густий чорний дим.

За попередньою інформацією, площа пожежі становить приблизно 150 кв. м., постраждалих немає. Бійці ДСНС врятували робітника цеху.

Згодом стало відомо, що пожежу вдалося локалізувати, на місці працюють 8 автоцистерн, три автодрабини та чотири одиниці допоміжної техніки.

У Харкові горить завод Комунар - фото і відео, що відомо - новини Харкова Сьогодні

Нагадаємо, у Харкові горів новий ТРЦ: з приміщень евакуювали близько 200 людей.

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