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25 мая 2021, 18:55 224

В Харькове крупный пожар на территории завода "Коммунар"

25 мая 2021, 18:55 224
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Фото: ГСЧС
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В Харькове возник масштабный пожар в здании на промышленной территории завода "Коммунар", чрезвычайному происшествию присвоили высокий уровень сложности

Об этом сообщает издание Depo.ua, передает RegioNews.

Известно, что пожар возник в цехе по изготовлению тканей, который расположен на улице Рудика, 8. Помещение арендует частный предприниматель.

Информация о пожаре поступила в 16:47, на место происшествия прибыли бригады спасателей и полиция.

В соцсетях появилась видеозапись, где видно, как из промышленного здания вырывается открытое пламя и идет густой черный дым.

По предварительной информации, площадь пожара составляет около 150 кв. м, пострадавших нет. Бойцы ГСЧС спасли рабочего цеха.

Позже стало известно, что пожар удалось локализовать, на месте работают 8 автоцистерн, три автолестницы и четыре единицы вспомогательной техники.

У Харкові горить завод Комунар - фото і відео, що відомо - новини Харкова Сьогодні

Напомним, в Харькове горел новый ТРЦ: из помещений эвакуировали около 200 человек.

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