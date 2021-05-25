У Харкові горів новий ТРЦ: з приміщень евакуювали близько 200 людей

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В центрі Харкова сталася пожежа у ТРЦ "Нікольський", що знаходиться на вулиці Пушкінській. На момент інциденту всередині закладу перебували сотні відвідувачів та співробітників

Як передає RegioNews про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на заступника начальника Головного управління ДСНС Харківщини Анатолія Торяника.

За словами рятівника, зайнялося будівельне сміття, "страшного нічого немає", спрацювала система оповіщення та пожежна сигналізація.

В момент пожежі у центрі знаходилось близько 200 працівників та відвідувачів. Усі вони евакуювалися самостійно.

В основних приміщеннях ТРЦ було задимлення. На відео з соцмереж було видно відкритий вогонь у ТРЦ з боку вулиці Громадянської.

Будівельне сміття загасили рятувальники спільно з працівниками ТРЦ.

За даними ЗМІ, ТРЦ "Нікольський" у Харкові відкрили 21 травня. П'ятиповерхову будівлю зводили понад 14 років - роботи розпочалися у 2007. Не один рік через зміну власників, пошук інвесторів тощо на місці ТРЦ був котлован.

Нагадаємо, раніше в Харківської області виникла пожежа на території приватного будинку, яка перекинулася на два сусідні домоволодіння. За попередніми даними рятувальників, причиною виникнення пожежі став підпал.