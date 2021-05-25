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25 травня 2021, 17:53 536

У центрі столиці біля магазину шукають вибухівку

25 травня 2021, 17:53 536
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Фото з відкритих джерел
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Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про виявлення підозрілого предмета на вулиці Саксаганського

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва

Зазначається, що поліцейські отримали повідомлення про виявлення підозрілого предмета поруч із закладом від співробітника магазину на вулиці Саксаганського.

На виклик виїхали вибухотехніки, патрульні, слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які проводять перевірку, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі на одній із вулиць виявили гранату та муляж саморобної бомби.

Україна Київ поліція рятувальники магазин

 
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