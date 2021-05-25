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25 травня 2021, 14:52 1185

В МВС назвали найбільш безпечний регіон України

25 травня 2021, 14:52 1185
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Фото: із відкритих джерел
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Житомирська область за більшістю показників є одним із найбезпечніших регіонів України

Як повідомляє "Укрінформ", про це під час презентації проєкту "Поліцейський офіцер громади” заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

На Житомирщині більш безпечно, ніж у багатьох інших регіонах України. Всі 100% вбивств на території області, яких було, на жаль, 14, розкриті”, - сказав Геращенко.

Він додав, що на території регіону розкривається 80% пограбувань, також "сумлінно несе свою роботу патрульна поліція”.

Крім того, заступник міністра закликав керівників громад Житомирської області збільшити кількість камер відеоспостереження на вулицях населених пунктів.

Нагадаємо, раніше в Авакова відреагували на заяву Зеленського про справу Шеремета.

заява безпека регіони Житомирська область Антон Геращенко Нацполіція

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