В Кривом Роге майнили криптовалюту на коммунальных сетях

Фото: Нацполиция

В Кривом Роге работники полиции обнаружили ферму майнинга криптовалюты, организаторы которой незаконно подключались к электросетям, в том числе, коммунальным

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, незаконная ферма работала в одном из подвальных помещений в Центрально-Городском районе.

Во время обыска в помещении полицейские обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнские платы, ноутбук администратора и 12 блоков питания, с помощью которых осуществлялось генерирование", - говорится в сообщении.

По данному факту уже возбудили уголовное дело, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации преступной деятельности", - добавили в Нацполиции.

Напомним, ранее в Черкассах СБУ остановила деятельность пророссийской ботофермы.