13:37  24 травня
Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді
14:17  24 травня
Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
17:52  24 травня
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 16:53 527

У Черкасах СБУ зупинила діяльність проросійської ботоферми

24 травня 2021, 16:53 527
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У Черкасах працівники Служби безпеки України заблокували діяльність ботоферми, яку використовували для дестабілізації ситуації в Україні

Про це повідомляє пресслужба СБУ Черкаської області, передає RegioNews.

Ботоферму "підтримував” мешканець Черкас у підсобному приміщенні власного приватного підприємства. Він забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам”, - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, підприємець використовував сім-картки українських операторів мобільного зв’язку.

За свої послуги він отримував кошти у криптовалютою через російські віртуальні платіжні системи, які заборонені в Україні рішенням РНБО.

Через ботоферму інтернет-агітатори розповсюджували дезінформацію про події в ОРДЛО, а також проросійську пропаганду, спрямовану на штучну дестабілізацію ситуації в державі, повалення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни”, - додали в СБУ.

За цими фактами відкрили кримінальну і провели обшук, під час якого виявили комп’ютери, телекомунікаційне обладнання і понад 400 сім-карток.

Нагадаємо, раніше у Чернігові блокували діяльність "ботоферми", яка займалася пропагандою.

Черкаси ботоферма СБУ затримання російська пропаганда

У районі ООС пройдуть антитерористичні навчання
24 травня 2021, 16:45
На Дніпропетровщині СБУ викрила схему продажу фейкових COVID-довідок
24 травня 2021, 14:49
На Харківщині викрили злочинну групу, яка постачала озброєння РФ
24 травня 2021, 10:39
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram