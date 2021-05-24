У Черкасах СБУ зупинила діяльність проросійської ботоферми

Фото: СБУ

У Черкасах працівники Служби безпеки України заблокували діяльність ботоферми, яку використовували для дестабілізації ситуації в Україні

Про це повідомляє пресслужба СБУ Черкаської області, передає RegioNews.

Ботоферму "підтримував” мешканець Черкас у підсобному приміщенні власного приватного підприємства. Він забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам”, - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, підприємець використовував сім-картки українських операторів мобільного зв’язку.

За свої послуги він отримував кошти у криптовалютою через російські віртуальні платіжні системи, які заборонені в Україні рішенням РНБО.

Через ботоферму інтернет-агітатори розповсюджували дезінформацію про події в ОРДЛО, а також проросійську пропаганду, спрямовану на штучну дестабілізацію ситуації в державі, повалення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни”, - додали в СБУ.

За цими фактами відкрили кримінальну і провели обшук, під час якого виявили комп’ютери, телекомунікаційне обладнання і понад 400 сім-карток.

Нагадаємо, раніше у Чернігові блокували діяльність "ботоферми", яка займалася пропагандою.