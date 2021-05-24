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24 мая 2021, 16:28 60

В Мариуполе использовали все полученные вакцины от COVID-19

24 мая 2021, 16:28 60
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Фото: из открытых источников
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В пунктах вакцинации Мариуполя Донецкой области закончились все дозы вакцины AstraZeneca, осталась только CoronaVac для людей с инвалидностью

Об этом сообщает местное издание "Мариуполь.Сity", передает RegioNews.

Маломобильных людей и членов их семей на сегодня прививают препаратом CoronaVac. У него более длительный срок хранения и в одной ампуле всего одна доза препарата. А значит медработник, который выезжает к человеку с инвалидностью, может сделать прививку, не дожидаясь записи других желающих", - говорится в сообщении.

Вакцинацию в городе обещают продолжить после получения новой партии вакцины, это произойдет в первой половине июня.

В городской администрации напомнили, что жители города могут оставить заявку на вакцинацию и занять очередь, заполнив анкету на официальном сайте мэрии.

Мариуполь остается лидером по вакцинации в Донецкой области, там получили прививки 6 594 местных жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей.

коронавирус вакцина горсовет Мариуполь вакцинация

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