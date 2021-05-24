В Умані нардеп Яценко відмовився встати під час виконання державного гімну
Народний депутат України від фракції ВО “Батьківщина” Антон Яценко не піднявся з крісла під час виконання державного гімну в Уманській міській раді
Про це у Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко, передає RegioNews.
Він оприлюднив відео, на якому видно, що всі депутати стоячи вшановують гімн України, сидить лише народний депутат, періодично зазираючи у мобільний телефон.
Парламентареві зробили зауваження та попросили встати, однак він прохання проігнорував.
Крім того, перебуваючи у приміщенні міської ради, народний депутат не виконав вимоги карантину, і не одягнув захисну маску.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардеп Яценко знову став членом фракції "Батьківщина".
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