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24 травня 2021, 15:50 782

В Умані нардеп Яценко відмовився встати під час виконання державного гімну

24 травня 2021, 15:50 782
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Фото: скріншот відео
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Народний депутат України від фракції ВО “Батьківщина” Антон Яценко не піднявся з крісла під час виконання державного гімну в Уманській міській раді

Про це у Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко, передає RegioNews.

Він оприлюднив відео, на якому видно, що всі депутати стоячи вшановують гімн України, сидить лише народний депутат, періодично зазираючи у мобільний телефон.

Парламентареві зробили зауваження та попросили встати, однак він прохання проігнорував.

Крім того, перебуваючи у приміщенні міської ради, народний депутат не виконав вимоги карантину, і не одягнув захисну маску.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардеп Яценко знову став членом фракції "Батьківщина".

горсовет Батьківщина Умань гімн Антон Яценко

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