Стрілянина в курортній Кирилівці: помер один із поранених

Фото: Нацполіція

У Запорізькій області в лікарні помер 18-річний хлопець, який 17 травня отримав вогнепальне поранення з рушниці в курортному селищі Кирилівка

Про це повідомляє "Укрінофрм” із посиланням на пресслужбу Найполіції в Запорізькій області, передає RegioNews.

Відомо, що медики боролися за життя хлопця упродовж 5 днів, він отримав вогнепальне поранення черевної порожнини і помер у пʼятницю, 21 травня.

Другий постраждалий, 46-річний товариш померлого, з пораненням голови, тулуба, кінцівок, живий., його стан залишається без змін.

Нагадаємо, 17 травня на Запоріжжі у селищі Кирилівка внаслідок стрілянини постраждали двоє людей.