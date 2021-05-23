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23 травня 2021, 16:56 3530

Стрілянина в курортній Кирилівці: помер один із поранених

23 травня 2021, 16:56 3530
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Фото: Нацполіція
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У Запорізькій області в лікарні помер 18-річний хлопець, який 17 травня отримав вогнепальне поранення з рушниці в курортному селищі Кирилівка

Про це повідомляє "Укрінофрм” із посиланням на пресслужбу Найполіції в Запорізькій області, передає RegioNews.

Відомо, що медики боролися за життя хлопця упродовж 5 днів, він отримав вогнепальне поранення черевної порожнини і помер у пʼятницю, 21 травня.

Другий постраждалий, 46-річний товариш померлого, з пораненням голови, тулуба, кінцівок, живий., його стан залишається без змін.

Нагадаємо, 17 травня на Запоріжжі у селищі Кирилівка внаслідок стрілянини постраждали двоє людей.

стрілянина смерть поліція поранення Запорізька область

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