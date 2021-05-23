Стрілянина в курортній Кирилівці: помер один із поранених
У Запорізькій області в лікарні помер 18-річний хлопець, який 17 травня отримав вогнепальне поранення з рушниці в курортному селищі Кирилівка
Про це повідомляє "Укрінофрм” із посиланням на пресслужбу Найполіції в Запорізькій області, передає RegioNews.
Відомо, що медики боролися за життя хлопця упродовж 5 днів, він отримав вогнепальне поранення черевної порожнини і помер у пʼятницю, 21 травня.
Другий постраждалий, 46-річний товариш померлого, з пораненням голови, тулуба, кінцівок, живий., його стан залишається без змін.
Нагадаємо, 17 травня на Запоріжжі у селищі Кирилівка внаслідок стрілянини постраждали двоє людей.
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