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17 травня 2021, 15:12 145

На Запоріжжі внаслідок стрілянини постраждали двоє людей

17 травня 2021, 15:12 145
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Інцидент стався у селищі Кирилівка
Інцидент стався у селищі Кирилівка
Фото з відкритих джерел
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У Запорізькій області в селищі Кирилівка в ніч на 17 травня стався конфлікт між двома компаніями чоловіків, який переріс у стрілянину. Внаслідок інциденту дві людини отримали поранення.

Про це інформує RegioNews з посиланням на видання 061.

Конфлікт між двома компаніями чоловіків стався на бульварі Приморський. Згодом суперечка переросла в бійку. В ході сварки один з учасників вистрілив з рушниці. Поранення отримали двоє жителів Запоріжжя - їх госпіталізували.

Поліція ввела операцію "Перехоплення". Підозрюваного затримали на трасі "Харків - Сімферополь" близько четвертої ранку. Зловмисник, який хотів покинути місце злочину, виявився мешканцем Дніпропетровської області.

Йому загрожує кримінальна відповідальність за статтею за замах на вбивство. Решту учасників конфлікту можуть притягнути до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві пасажир стріляв у водія автобуса. Конфлікт виник через телефонні розмови у салоні.

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