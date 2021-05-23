Стрельба в курортной Кирилловке: скончался один из раненых
В Запорожской области в больнице скончался 18-летний парень, который 17 мая получил огнестрельное ранение из ружья в курортном поселке Кирилловка
Об этом сообщает "Укринофрм" со ссылкой на пресс-службу Найполиции в Запорожской области, передает RegioNews.
Известно, что медики боролись за жизнь парня на протяжении 5 дней, он получил огнестрельное ранение брюшной полости и скончался в пятницу, 21 мая.
Второй пострадавший, 46-летний товарищ умершего, с ранением головы, туловища, конечностей, жив., Его состояние остается без изменений.
Напомним, 17 мая в Запорожской области в поселке Кирилловка в результате стрельбы пострадали два человека.
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