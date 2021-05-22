На Житомирщині знайшли обгоріле тіло хлопця на залізничному вагоні
21 травня близько 22:15 вечора на залізничній станції "Бровки-Перші" на Андрушівщині на одному з вантажних вагонів, над яким проходить високовольтна ЛЕП, знайшли обгоріле тіло людини.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції Житомирської області, пише RegioNews.
Загиблим виявився 18 річний житель Вчорайшенської сільської територіальної громади Бердичівського району.
Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Поліцейські перевіряють обставини смерті хлопця.
Нагадаємо, у селі Антопіль Житомирської області легковик ВАЗ зіткнувся з деревом. Загинули водій та неповнолітній пасажир автомобіля.
На Житомирщині мешканці громади перекривали трасу - протестували проти виділення землі громадській організаціїВсі новини »
21 травня 2021, 18:13У Львові чоловік розтрощив супермаркет і п'ять автівок
21 травня 2021, 17:36У Харкові затримали псевдополіцейських, які викрадали людей
21 травня 2021, 15:22
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського