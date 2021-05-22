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22 травня 2021, 15:13 360

На Житомирщині знайшли обгоріле тіло хлопця на залізничному вагоні

22 травня 2021, 15:13 360
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Фото: ГУ Нацполіції Житомирської області
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21 травня близько 22:15 вечора на залізничній станції "Бровки-Перші" на Андрушівщині на одному з вантажних вагонів, над яким проходить високовольтна ЛЕП, знайшли обгоріле тіло людини.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Житомирської області, пише RegioNews.

Загиблим виявився 18 річний житель Вчорайшенської сільської територіальної громади Бердичівського району.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Поліцейські перевіряють обставини смерті хлопця.

Нагадаємо, у селі Антопіль Житомирської області легковик ВАЗ зіткнувся з деревом. Загинули водій та неповнолітній пасажир автомобіля.

залізниця поліція Житомирська область нещасний випадок труп

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