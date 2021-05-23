В Хмельницкой области упал воздушный шар, есть погибший и травмированные

Фото: facebook

Вблизи Каменец-Подольского Хмельницкой области упал воздушный шар с пассажирами, один человек погиб, пятеро получили травмы

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Хмельницкой области, передает RegioNews.

Известно, что в Каменце-Подольском с 21 по 23 мая проходит ежегодный фестиваль воздушных шаров.

Летательный аппарат с пассажирами на борту упал вечером 22 мая возле села Кульчиевцы.

На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров... Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении полиции.

По факту падения шара уже возбудили уголовное дело, проверяют нарушение правил воздушных полетов.

В то же время, в местном Facebook-сообществе "Каменец" сообщается, что воздушный шар с пассажирами упал из-за того, что задел корзиной линию высоковольтных передач.

Из-за этого корзина, в которой находились люди, перевернулась. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук Черниговской области. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот из Киева получили травмы, их доставили в больницу. Расследование падения шара продолжается.

Напомним, ДТП произошло на Харьковщине, автомобиль разорвало пополам, есть травмированные.