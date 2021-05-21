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21 травня 2021, 12:44 786

ДТП на Харківщині: автомобіль розірвало навпіл, є травмовані

21 травня 2021, 12:44 786
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Фото: ДСНС
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У Харківській області на трасі в с. Лісне Малоданилівської селищної ради сталося лобове зіткнення автомобілів ГАЗ-31029 та Subaru Forester. В результаті події автівка ГАЗ розлетілась на дві частини та загорілась

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

В результаті зіткнення двох автомобілей травми отримали обидва водії. Їх госпіталізували медики.

Повідомлення про аварію у селищі Лісне надійшло до рятувальників 21 травня о 07:42.

В результаті події автівка ГАЗ розлетілась на дві частини, після чого загорівся моторний відсік. До місця події прибуло відділення служби порятунку на автоцистерні та швидко загасили полум'я в автомобілі", - повідомили рятувальники.

Також за попередніми даними поліції, водій автомобіля ГАЗ виїжджав на головну дорогу і не переконався у безпечності маневру, що призвело до зіткнення з автомобілем "Subaru Forester".

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції № 3. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі. У салоні транспортного засобу перебували близько 20 пасажирів.

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