ДТП на Харківщині: автомобіль розірвало навпіл, є травмовані
У Харківській області на трасі в с. Лісне Малоданилівської селищної ради сталося лобове зіткнення автомобілів ГАЗ-31029 та Subaru Forester. В результаті події автівка ГАЗ розлетілась на дві частини та загорілась
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
В результаті зіткнення двох автомобілей травми отримали обидва водії. Їх госпіталізували медики.
Повідомлення про аварію у селищі Лісне надійшло до рятувальників 21 травня о 07:42.
В результаті події автівка ГАЗ розлетілась на дві частини, після чого загорівся моторний відсік. До місця події прибуло відділення служби порятунку на автоцистерні та швидко загасили полум'я в автомобілі", - повідомили рятувальники.
Також за попередніми даними поліції, водій автомобіля ГАЗ виїжджав на головну дорогу і не переконався у безпечності маневру, що призвело до зіткнення з автомобілем "Subaru Forester".
Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції № 3. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі. У салоні транспортного засобу перебували близько 20 пасажирів.