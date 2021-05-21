Стартовало ВНО-2021: тестирование по химии сдавали почти 10 тысяч человек

Сегодня, 21 мая, в первом тестировании основной сессии ВНО-2021 — по химии — приняли участие 9885 человек, что составляет 77,6% от общего количества зарегистрированных.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает RegioNews со ссылкой на Минобразования.

Наибольший процент участников от общего количества зарегистрированных — 87,5% — зафиксирован в Ровенской области, наименьший — 58,7% - в Кировоградской.

6 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования из-за опоздания, отсутствия документа, удостоверяющего личность. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 57 общественных наблюдателей.

Результаты тестирования по химии будут объявлены до 6 июня. С заданиями сертификационной работы по химии можно ознакомиться в разделе "ВНО-2021. Химия”.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по химии по причинам, которые не зависели от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление. Подробнее об условиях участия в дополнительной сессии — в соответствующем разделе сайта УЦОКО, — отметили в МОН.

Как сообщалось, в Украине сегодня стартовала основная сессия ВНО-2021. Основная сессия внешнего независимого оценивания началась с тестирований по химии.

Ранее стало известно, что основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.