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21 травня 2021, 10:13 338

В Україні сьогодні стартує основна сесія ЗНО-2021: що потрібно знати

21 травня 2021, 10:13 338
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Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 21 травня, в Україні розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Так, першими пройдуть тестування з хімії

Як передає RegioNews, про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

На початку наступного тижня (24 та 25 травня) відбудеться друге і третє тестування основної сесії ЗНО-2021.

Зазначається, що допуск учасників до тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Учасників допускатимуть лише після проходження термометрії та ідентифікації. Для цього з собою необхідно мати:

  • оригінал сертифіката ЗНО;
  • паспорт або інший документ, серію (при наявності) і номер якого вказано в сертифікаті;
  • запрошення-перепустку для участі у ЗНО, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до здачі тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування після 10:50.

Окрім того, на тестування рекомендують взяти 2-3 ручки насиченого чорного кольору, пляшечку з питною водою без етикетки та засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, від 6 травня стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО. Для реєстрації потрібно підготувати пакет документів.

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