16:56  21 травня
МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac
16:02  21 травня
Призначено тимчасового в.о. голови "Укравтодору"
14:42  21 травня
На Донбасі бойовики посилюють військову підготовку - розвідка
UA | RU
UA | RU
21 травня 2021, 13:30 691

На Хмельниччині викрили бойовика "ЛНР”, який збирав дані про військових

21 травня 2021, 13:30 691
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Хмельницькій області працівники контррозвідки Служби безпеки України затримали агента РФ, який збирав інформацію про Збройні сили України

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, агент російських спецслужб у 2014-2016 роках був учасником незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

У 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали, коли той фотографував колону військової техніки одного з підрозділів української армії, фото він планував передати російським спецслужбам.

Проти нього відкрили кримінальну справу за статтями "державна зрада” та "створення терористичної групи чи терористичної організації”.

Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ 02

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну мережу бойовиків, яка діяла в зоні ООС.

ЛНР СБУ бойовики затримання Хмельницька область агентурна мережа державна зрада

У Києві суд слухає справу Медведчука, під будівлею почався мітинг
21 травня 2021, 12:59
У Чернігові блокували діяльність "ботоферми", яка займалася пропагандою
21 травня 2021, 12:16
Рада спростила процес притягнення до відповідальності бойовиків ОРДЛО
20 травня 2021, 20:57
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram