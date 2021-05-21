На Хмельниччині викрили бойовика "ЛНР”, який збирав дані про військових

У Хмельницькій області працівники контррозвідки Служби безпеки України затримали агента РФ, який збирав інформацію про Збройні сили України

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, агент російських спецслужб у 2014-2016 роках був учасником незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

У 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали, коли той фотографував колону військової техніки одного з підрозділів української армії, фото він планував передати російським спецслужбам.

Проти нього відкрили кримінальну справу за статтями "державна зрада” та "створення терористичної групи чи терористичної організації”.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну мережу бойовиків, яка діяла в зоні ООС.