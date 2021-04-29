СБУ викрила агентурну мережу бойовиків, яка діяла в зоні ООС

Угруповання виконувало завдання російських спецслужб

Угруповання виконувало завдання російських спецслужб

Працівники Служби безпеки України припинили діяльність ворожої агентурної мережі "МДБ ЛНР", яка діяла в зоні проведення ООС. До неї входили, зокрема, громадяни України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, агенти збирали та передавали своїм кураторам розвідувальну інформацію за грошову винагороду. Їх цікавили розташування, передислокація, кількість особового складу, озброєння та військову техніку українських військ.

У ході досудового розслідування встановлено, що члени мережі також готували терористичний акт у місці дислокації одного з підрозділів Збройних Сил України на території Луганської області шляхом отруєння військовослужбовців хімічною речовиною”, - йдеться в повідомленні.

Українські спецслужби провели низку обшуків, і виявили речові докази злочинної діяльності, такі, як засоби конспіративного зв’язку, топографічні карти та схеми місцевості з позначеними об’єктами, матеріали листування із співробітником так званого "МДБ ЛНР”.

Членам агентурної мережі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, терористи на Луганщині планували розпилити хлор у підрозділі ЗСУ.