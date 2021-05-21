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21 мая 2021, 13:30 691

На Хмельнитчине разоблачили боевика "ЛНР", который собирал данные о военных

21 мая 2021, 13:30 691
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В Хмельницкой области работники контрразведки Службы безопасности Украины задержали агента РФ, который собирал информацию о Вооруженных силах Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, агент российских спецслужб в 2014-2016 годах был участником незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

В 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял военным частям, которые задействованы в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, когда тот фотографировал колонну военной техники одного из подразделений украинской армии, фото он планировал передать российским спецслужбам.

Против него возбудили уголовное дело по статьям "государственная измена" и "создание террористической группы или террористической организации".

Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ 02

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентурную сеть боевиков, которая действовала в зоне ООС.

ЛНР СБУ боевики задержание Хмельницкая область агентурная сеть государственная измена

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