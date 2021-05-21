У Чернігові блокували діяльність "ботоферми", яка займалася пропагандою

Фото: СБУ

У Чернігові кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність ботоферми, яку адміністрували з РФ. Було заблоковано майже 2,5 тисячі бот-акаунтів

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що через ботоферму підозрювані поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення.

Розміщували повідомлення для дискредитації української влади та закликали до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури", - повыдомили оперативники.

Під час обшуку за місцем проживання організатора, де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили: сім 16-ти канальних GSM-шлюзів; 2 SIM-банки на 128 карток кожен; 370 сім-карток російського мобільного оператора та 3 ноутбуки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві СБУ ліквідувала "ботоферму", яка фінансувалась з РФ, у зловмисників було більше ніж 5 тисяч фейкових аккаунтів.