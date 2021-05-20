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20 мая 2021, 17:13 1382

В Одессе аварийно приземлился пассажирский самолет, поломка произошла над морем

20 мая 2021, 17:13 1382
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Фото: из открытых источников
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В Одессе совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании Международные Авиалинии Украины, который следовал по маршруту Стамбул-Борисполь

Об этом сообщает издание "Думская", передает RegioNews.

Борт выполнял пассажирский рейс по маршруту Стамбул - Борисполь, но в небе над Черным морем возникла техническая неисправность", - говорится в сообщении.

Известно, что экипаж самолета Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM в 15:25 включил аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700.

Он свидетельствует об аварии или иной внештатной ситуации на борту.

По информации издания, в одном из двигателей самолета произошло резкое падение давления масла.

Самолет успешно приземлился в аэропорту Одессы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, СМИ обнародовали записи "черных ящиков "Ан-26, который разбися под Харьковом.

МАУ Одесса самолет аэропорт авария

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