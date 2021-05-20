В Одессе аварийно приземлился пассажирский самолет, поломка произошла над морем
В Одессе совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании Международные Авиалинии Украины, который следовал по маршруту Стамбул-Борисполь
Об этом сообщает издание "Думская", передает RegioNews.
Борт выполнял пассажирский рейс по маршруту Стамбул - Борисполь, но в небе над Черным морем возникла техническая неисправность", - говорится в сообщении.
Известно, что экипаж самолета Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM в 15:25 включил аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700.
Он свидетельствует об аварии или иной внештатной ситуации на борту.
По информации издания, в одном из двигателей самолета произошло резкое падение давления масла.
Самолет успешно приземлился в аэропорту Одессы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Напомним, СМИ обнародовали записи "черных ящиков "Ан-26, который разбися под Харьковом.