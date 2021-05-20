08:59  20 травня
Коронавірус в Україні: за добу одужало втричі більше людей, ніж захворіло
10:32  20 травня
В Одесі обстріляли кабінет голови райсуду
08:11  20 травня
На Донбасі бойовики гатили з гранатометів поблизу Авдіївки та Талаківки
UA | RU
UA | RU
20 травня 2021, 10:32 607

В Одесі обстріляли кабінет голови райсуду

20 травня 2021, 10:32 607
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі невідомий обстріляв робочий кабінет голови Приморського районного суду Сергія Кічмаренка, що на вулиці Балківській

Про це повідомив суддя-спікер із кримінальної спеціалізації зазначеного суду Віктор Іванов, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Він наголосив, що на місце події була викликана поліція. Експерт оглянув місце події і опитав співробітників. Подія, ймовірно, сталася на вихідних.

"У нас більше інформації немає", - сказав Іванов.

У регіональному главку Нацполіції повідомили, що за цим фактом вже порушили справу за ч.1 ст. 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя або присяжного) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі біля школи №32 сталася стрілянина.

Україна Одеса стрілянина обстріл суддя

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Віталій Бала
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua