В Одесі обстріляли кабінет голови райсуду

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В Одесі невідомий обстріляв робочий кабінет голови Приморського районного суду Сергія Кічмаренка, що на вулиці Балківській

Про це повідомив суддя-спікер із кримінальної спеціалізації зазначеного суду Віктор Іванов, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Він наголосив, що на місце події була викликана поліція. Експерт оглянув місце події і опитав співробітників. Подія, ймовірно, сталася на вихідних.

"У нас більше інформації немає", - сказав Іванов.

У регіональному главку Нацполіції повідомили, що за цим фактом вже порушили справу за ч.1 ст. 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя або присяжного) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі біля школи №32 сталася стрілянина.