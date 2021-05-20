В Одесі обстріляли кабінет голови райсуду
В Одесі невідомий обстріляв робочий кабінет голови Приморського районного суду Сергія Кічмаренка, що на вулиці Балківській
Про це повідомив суддя-спікер із кримінальної спеціалізації зазначеного суду Віктор Іванов, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
Він наголосив, що на місце події була викликана поліція. Експерт оглянув місце події і опитав співробітників. Подія, ймовірно, сталася на вихідних.
"У нас більше інформації немає", - сказав Іванов.
У регіональному главку Нацполіції повідомили, що за цим фактом вже порушили справу за ч.1 ст. 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя або присяжного) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі біля школи №32 сталася стрілянина.
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