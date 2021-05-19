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19 травня 2021, 19:53 5

В Одесі оголосили спецоперацію через стрілянину на СТО

19 травня 2021, 19:53 5
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Фото: Нацполіція
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В Одесі на одній із станцій технічного обслуговування (СТО) сталася стрілянина, в результаті якої травми отримали двоє чоловіків

Про це повідомляє Поліція Одеської області, передає RegioNews.

Відомо, що один із водіїв "підрізав” автівку, в якій їхали батько з сином.

Чоловіки, 1975 та 1998 років народження наздогнали кермувальника і вступили з ним у словесну перепалку та бійку, в ході якої той здійснив у їхній бік кілька пострілів із імовірно травматичної зброї, поціливши одному в ногу, а другому - в живіт”, - йдеться в повідомленні.

41-річний водій, який вчинив стрілянину, втік з місця події, для його затримання в місті оголосили спецоперацію "Перехоплення".

Також медики надали допомогу потерпілим, вони проходять обстеження в лікарні.

Пізніше стало відомо, що чоловіка затримали, з ним проводяться слідчі дії. За фактом стрілянини працівники поліції відкрили кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше у столиці в нічному клубі сталася бійка зі стріляниною, внаслідок інциденту постраждав охоронець закладу.

Одеса стрілянина Нацполіція затримання кримінальна справа

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