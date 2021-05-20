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20 травня 2021, 14:31 53

Міським лікарням Житомира без попередження відключили гарячу воду

20 травня 2021, 14:31 53
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Фото: із відкритих джерел
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У Житомирі в результаті відключенні від газу котельних міські лікарні залишилися без гарячого водопостачання

Про це у Facebook повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин, передає RegioNews.

За словами Сухомлина, АТ "Житомиргаз” відключив котельні, які забезпечують гарячою водою міські лікарні.

Вчора без попередження наші лікарні відключили від газу”, - написав він.

Сухомлин зазначив, що договір на постачання газу уклали не з "Житмиргазом”, а з НАК "Нафтогаз”.

За фактом відключення лікарень від гарячого водопостачання влада міста готує документи для відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, на Житомирщині була нейтралізована схема заволодіння бюджетними коштами через держзакупівлі Міноборони.

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