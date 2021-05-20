Городским больницам Житомира без предупреждения отключили горячую воду
В Житомире в результате отключения от газа котельных городские больницы остались без горячего водоснабжения
Об этом в Facebook сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает RegioNews.
По словам Сухомлина, АО "Житомиргаз" отключил котельные, которые обеспечивают горячей водой городские больницы.
Вчера без предупреждения наши больницы отключили от газа", - написал он.
Сухомлин отметил, что договор на поставку газа заключили не с "Житмиргазом", а с НАК "Нафтогаз".
По факту отключения больниц от горячего водоснабжения власти города готовят документы для возбуждения уголовного дела.
Напомним, на Житомирщине была нейтрализована схема завладения бюджетными средствами через госзакупки Минобороны.
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