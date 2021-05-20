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20 мая 2021, 14:31 63

Городским больницам Житомира без предупреждения отключили горячую воду

20 мая 2021, 14:31 63
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Фото: из открытых источников
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В Житомире в результате отключения от газа котельных городские больницы остались без горячего водоснабжения

Об этом в Facebook сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает RegioNews.

По словам Сухомлина, АО "Житомиргаз" отключил котельные, которые обеспечивают горячей водой городские больницы.

Вчера без предупреждения наши больницы отключили от газа", - написал он.

Сухомлин отметил, что договор на поставку газа заключили не с "Житмиргазом", а с НАК "Нафтогаз".

По факту отключения больниц от горячего водоснабжения власти города готовят документы для возбуждения уголовного дела.

Напомним, на Житомирщине была нейтрализована схема завладения бюджетными средствами через госзакупки Минобороны.

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