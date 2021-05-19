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19 травня 2021, 15:15 330

У комунальників Кривого Рогу з'явився власний танк

19 травня 2021, 15:15 330
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Фото: Facebook
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У Кривому Розі комунальному підприємству "Кривбасводоканал" влада міста подарувала справжній танк Т-34

Про це повідомляє пресслужба підприємства, передає RegioNews.

Відомо, що незвичний експонат подарували для створення музею "Кривбасводоканалу”.

Не зробивши за історію свого існування жодного пострілу, цей танк встиг достатньо помандрувати світом. Після закінчення ІІ Світової війни німці його купили в Польщі в рамках Варшавського договору. Згодом танк списали, а на початку 1970-х років подарували 55-му гвардійському танковому полку національної армії НДР”, - йдеться в повідомленні.

Комунальники зазначають, що у 1989 році танк потягом привезли до Кривого Рогу і він перебував у 17-й танковій гвардійській дивізії. Згодом його розмістили на постаменті меморіалу на честь 50-річчя Перемоги.

У 2010 році його замінив танк Т-10М, а Т-34 брав участь у міських урочистих заходах. У 2021 році міська влада вирішила передати танк на баланс КП "Кривбасводоканал”.

Спеціалісти автоцеху капітально відремонтували двигун, замінили дрібні деталі, зробили часткову реконструкцію корпуса, відновили фарбове покриття”, - додали в комунальному підприємстві.

Тож танк вперше за багато років зміг їхати власним ходом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Луганщині військова техніка " ЛНР " проїхалася кладовищем і зруйнувала могили.

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