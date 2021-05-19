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19 травня 2021, 11:42 8

На Житомирщині нейтралізована схема заволодіння бюджетними коштами через держзакупівлі Міноборони

19 травня 2021, 11:42 8
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Фото ДФС у Житомирській області
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Житомирські фіскали виявили та нейтралізували незаконну схему, організатори якої під час виконання договорів замовлення Міністерства оборони України заволоділи бюджетними коштами на суму майже 2 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДФС у Житомирській області.

Учасники злочинної схеми вносили завідомо неправдиві дані для реєстрації юросіб, які далі "перемагали" у конкурсних торгах, у тому числі на об'єктах Міністерства оборони України, через створений механізм недобросовісної конкуренції.

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку санкціонованих судом обшуків за місцем здійснення діяльності та проживання фігурантів. В ході обшуків вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, чисті аркуші паперу з відбитками печаток підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, печатки, штампи, оргтехніку, - йдеться в повідомленні.

Здійснюється досудове розслідування.

Як повідомлялося, 14 травня у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.

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