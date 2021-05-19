На Житомирщині нейтралізована схема заволодіння бюджетними коштами через держзакупівлі Міноборони
Житомирські фіскали виявили та нейтралізували незаконну схему, організатори якої під час виконання договорів замовлення Міністерства оборони України заволоділи бюджетними коштами на суму майже 2 млн грн
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДФС у Житомирській області.
Учасники злочинної схеми вносили завідомо неправдиві дані для реєстрації юросіб, які далі "перемагали" у конкурсних торгах, у тому числі на об'єктах Міністерства оборони України, через створений механізм недобросовісної конкуренції.
В рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку санкціонованих судом обшуків за місцем здійснення діяльності та проживання фігурантів. В ході обшуків вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, чисті аркуші паперу з відбитками печаток підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, печатки, штампи, оргтехніку, - йдеться в повідомленні.
Здійснюється досудове розслідування.
Як повідомлялося, 14 травня у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.