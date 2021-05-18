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Протягом року на порталі "Дія" запустять можливість переоформлення довідки переселенця для тимчасово переміщених осіб з окупованих територій

Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства.

Для жителів Криму і ОРДЛО вже запущено пілотну послугу "віртуальний номер".

За словами Резнікова, уряд продовжує спрощувати доступ переселенців і жителів окупованих територій до державних сервісів.

Вже в рамках пілотного проекту запущено послугу "віртуальний номер", а протягом року планується запустити через портал "Дія" онлайн-послуги з переоформлення довідки ВПО через подачу заявок на надання адресної допомоги, - зазначив міністр.

Він також додав, що через "Дію" можна буде подати документи в спеціальні освітні центри. Всі державні послуги в онлайн-форматі будуть доступні для жителів окупованих територій до 2023 року.

Як повідомлялося, зареєструвати ФОП онлайн можна буде на постійній основі. Цю послугу можна буде отримати через портал електронних послуг "Портал Дія".