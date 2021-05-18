У Раді розповіли, чи є голоси за призначення Ляшка очільником МОЗ
Нині у парламенті немає одностайної підтримки кандидатури заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
"Ми поки що дискутуємо з приводу цього питання. Я думаю, що ми проведемо ще консультації всередині фракції. Одностайної підтримки Ляшка немає", - наголосив він.
Він натякнув, що на посаду очільника МОЗ можуть розглядатися і інші кандидатури, окрім Ляшка.
Нагадаємо, 18 травня парламент розгляне відставку Степанова. Напередодні профільний комітет Верховної Ради відхилив подання глави уряду Дениса Шмигаля про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
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