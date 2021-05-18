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18 мая 2021, 18:06 5

На портале "Дія" запустят возможность переоформления справки переселенца

18 мая 2021, 18:06 5
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Фото из открытых источников
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В течение года на портале "Дія" запустят возможность переоформления справки переселенца для временно перемещенных лиц с оккупированных территорий

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Для жителей Крыма и ОРДЛО уже запущена пилотная услуга "виртуальный номер".

По словам Резникова, правительство продолжает упрощать доступ переселенцев и жителей оккупированных территорий к государственным сервисам.

Уже в рамках пилотного проекта запущена услуга "виртуальный номер", а в течение года планируется запустить через портал "Дія" онлайн-услуги по переоформлению справки ВПО через подачу заявок на оказание адресной помощи, - отметил министр.

Он также добавил, что через "Дію" можно будет подать документы в специальные образовательные центры. Все государственные услуги в онлайн-формате будут доступны для жителей оккупированных территорий до 2023 года.

Как сообщалось, зарегистрировать ФОП онлайн можно будет на постоянной основе. Эту услугу можно будет получить через портал электронных услуг "Портал Дия".

ФОП Дія приложение министр Алексей Резников

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