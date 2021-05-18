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18 травня 2021, 17:44 5

Міноборони України розглядає можливості придбання протиракетної системи на кшталт "Залізного купола"

18 травня 2021, 17:44 5
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Фото з відкритих джерел
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Міністр оборони України Андрій Таран повідомив про розгляд можливості придбання протиракетної системи

Про це міністр оборони Андрій Таран сказав під час візиту на підприємство "Мотор Січ", передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Останні події, що відбуваються в Ізраїлі, довели необхідність наявності в країні протиракетної оборони. Хотів би зазначити, що "Залізний купол" - один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна зі складових частин протиракетної оборони. Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на кшталт "Залізного купола", - сказав Таран.

Як повідомлялося, міністр оборони не виключає ймовірності поширення російської військової агресії через територію Білорусі. Україна має розроблені плани на випадок необхідності протидії такій загрозі.

Міноборони Андрій Таран ракета оборона купівля

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