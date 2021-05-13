У Міноборони розповіли, скільки в Україні є резервістів

Там заявляють, що нині в Україні немає проблем з організацією призову резервістів на збори

Там заявляють, що нині в Україні немає проблем з організацією призову резервістів на збори

Фото з відкритих джерел

У Збройних силах України нині відсутні проблеми з організацією призову резервістів на збори.

Як пише RegioNews, таку заяву зробив державний секретар Міністерства оборони Олександр Дублян під час форуму "Україна 30. Безпека держави". Так, він зазначив, що відсутність проблем з організацією зборів дає підстави говорити про гарантоване доукомплектування військових частин до штатів воєнного часу за потреби. "На сьогодні з-поміж військовослужбовців, звільнених з військової служби в запас за останні роки, починаючи з 2015 року, до військово-оперативного резерву зараховано близько 234 тис. осіб, що є основним джерелом для забезпечення оперативного доукомплектування військ мобілізаційними ресурсами", — зазначив Дублян. Нагадаємо, 21 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

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