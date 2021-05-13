11:52  13 травня
На Кіровоградщині стартувала повторна вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer
10:19  13 травня
У столичному метро хочуть підвищити вартість проїзду: не вистачає коштів на зарплату
08:11  13 травня
Окупанти на Донбасі гатили з протитанкових комплексів: за добу зафіксовано вісім порушень
UA | RU
UA | RU
13 травня 2021, 11:46 10

У Міноборони розповіли, скільки в Україні є резервістів

13 травня 2021, 11:46 10
Читайте также на русском языке
Там заявляють, що нині в Україні немає проблем з організацією призову резервістів на збори
Там заявляють, що нині в Україні немає проблем з організацією призову резервістів на збори
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Збройних силах України нині відсутні проблеми з організацією призову резервістів на збори.

Як пише RegioNews, таку заяву зробив державний секретар Міністерства оборони Олександр Дублян під час форуму "Україна 30. Безпека держави".

Так, він зазначив, що відсутність проблем з організацією зборів дає підстави говорити про гарантоване доукомплектування військових частин до штатів воєнного часу за потреби.

"На сьогодні з-поміж військовослужбовців, звільнених з військової служби в запас за останні роки, починаючи з 2015 року, до військово-оперативного резерву зараховано близько 234 тис. осіб, що є основним джерелом для забезпечення оперативного доукомплектування військ мобілізаційними ресурсами", — зазначив Дублян.

Нагадаємо, 21 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

Україна війська Міноборони військові армія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram