Минобороны Украины рассматривает возможности приобретения противоракетной системы вроде "Железного купола"

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Об этом министр обороны Андрей Таран сказал во время визита на предприятие "Мотор Сич", передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что "Железный купол" - один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", - сказал Таран.

Как сообщалось, министр обороны не исключает вероятности распространения российской военной агрессии через территорию Беларуси. Украина имеет разработанные планы на случай необходимости противодействия такой угрозе.