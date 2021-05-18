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18 мая 2021, 17:44 5

Минобороны Украины рассматривает возможности приобретения противоракетной системы вроде "Железного купола"

18 мая 2021, 17:44 5
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Фото из открытых источников
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Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о рассмотрении возможности приобретения противоракетной системы

Об этом министр обороны Андрей Таран сказал во время визита на предприятие "Мотор Сич", передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что "Железный купол" - один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", - сказал Таран.

Как сообщалось, министр обороны не исключает вероятности распространения российской военной агрессии через территорию Беларуси. Украина имеет разработанные планы на случай необходимости противодействия такой угрозе.

Минобороны Андрей Таран ракета оборона покупка

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