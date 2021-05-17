"Укрпошта" хоче купити банк

Компанія вже оголосила тендер на оцінювача, який допоможе придбати фінустанову

Компанія вже оголосила тендер на оцінювача, який допоможе придбати фінустанову

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Про це він написав у Facebook, інформує RegioNews.

"Ми оголошуємо тендер на оцінювача, який зможе нам допомогти в цій серйозній справі. Ну щоб потім не сказали, що заплатили дорого за щось не те", – написав він.

За послуги з аналізу фінансово-господарської діяльності, податкових та юридичних питань керівництво компанії готове заплатити 3,5 млн грн.

Смілянський додав, що на всі питання зараз відповісти не зможе, однак деякі подробиці розповів.

"Скажу лише, що банк буде невеликим, без відділень або з малою їх кількістю (у нас своїх 11000) і звичайно без портфеля проблемних активів. Зараз є 2-3 таких об’єкти, з якими ми почнемо переговори. Маю велику надію закрити операцію протягом наступних 5-6 місяців", – повідомив він.

Нагадаємо, що через те, що у Мінсоцполітики вирішили масово перевести українських пенсіонерів на отримання пенсій через банківські картки, в "Укрпошті" повідомили про зміни в порядку отримання виплат через відділення.