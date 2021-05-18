На Харківщині загасили велику пожежу, яка охопила відразу три будівлі

Фото: ДСНС

У місті Ізюм Харківської області виникла пожежа на території приватного будинку, яка перекинулася на два сусідні домоволодіння. За попередніми даними рятувальників, причиною виникнення пожежі став підпал

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС області.

Так, на момент прибуття вогнеборців горіли: житловий будинок, літня кухня, гараж, автомобіль "ЗАЗ”, а також велика кількість дров. Загальна площа пожежі складала біля 300 кв.м.

Крім того, вогонь перекинувся на два сусідні домоволодіння. З одного боку вже почали горіти дахи сусідської літньої кухні та господарчої споруди на площі 40 кв.м, з іншого - горів дерев’яний паркан та почав підгоряти дах житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Щоб ліквідувати дану пожежу та захистити сусідське майно, вогнеборці застосували 4 пожежні стволи. Майже до 21:42 тривали роботи, аби пролити та загасити всі осередки горіння.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало занесення відкритого джерела вогню сторонньою особою. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялось, що у Харкові горіла багатоповерхівка. Мешканців будинку довелося евакуювати.