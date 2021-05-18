Под Черновцами горело помещение на тысячу квадратных метров

Фото ГУ ГСЧС в Черновицкой области

Под Черновцами в пределах села Коровия возник пожар в складском помещении шиномонтажа, где хранятся автомобильные шины и диски

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС в Черновицкой области.

18 мая в 12:43 в Службу спасения поступило сообщение, что в с. Коровия Черновицкого района в трехэтажном здании магазина-склада (по продаже автомобильных покрышек) возник пожар, - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 23 единицы техники и 89 человек личного состава. Около 14 ч. пожар локализован на площади около 1 тыс. м. кв, в 15:00 ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, 27 февраля в городской больнице Черновцов произошел взрыв: есть погибшие. Причины взрыва устанавливают специалисты.