Под Черновцами горело помещение на тысячу квадратных метров
Под Черновцами в пределах села Коровия возник пожар в складском помещении шиномонтажа, где хранятся автомобильные шины и диски
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС в Черновицкой области.
18 мая в 12:43 в Службу спасения поступило сообщение, что в с. Коровия Черновицкого района в трехэтажном здании магазина-склада (по продаже автомобильных покрышек) возник пожар, - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 23 единицы техники и 89 человек личного состава. Около 14 ч. пожар локализован на площади около 1 тыс. м. кв, в 15:00 ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Как сообщалось, 27 февраля в городской больнице Черновцов произошел взрыв: есть погибшие. Причины взрыва устанавливают специалисты.
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