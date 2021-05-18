15:12  18 мая
Украина получит следующую партию вакцины Pfizer в начале июня - Ляшко
16:49  18 мая
Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Криклия
08:11  18 мая
Сутки на Донбассе: боевики вели обстрелы из жилых кварталов Донецка
UA | RU
UA | RU
18 мая 2021, 15:32 14

Под Черновцами горело помещение на тысячу квадратных метров

18 мая 2021, 15:32 14
Читайте також українською мовою
Фото ГУ ГСЧС в Черновицкой области
Читайте також
українською мовою

Под Черновцами в пределах села Коровия возник пожар в складском помещении шиномонтажа, где хранятся автомобильные шины и диски

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС в Черновицкой области.

18 мая в 12:43 в Службу спасения поступило сообщение, что в с. Коровия Черновицкого района в трехэтажном здании магазина-склада (по продаже автомобильных покрышек) возник пожар, - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 23 единицы техники и 89 человек личного состава. Около 14 ч. пожар локализован на площади около 1 тыс. м. кв, в 15:00 ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, 27 февраля в городской больнице Черновцов произошел взрыв: есть погибшие. Причины взрыва устанавливают специалисты.

пожар ГСЧС Черновицкая область склады спасатели

На Харьковщине потушили крупный пожар, который охватил сразу три здания
18 мая 2021, 11:44
На Львовщине горел автобус международного сообщения
16 мая 2021, 11:28
На Прикарпатье горела больница
15 мая 2021, 18:52
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua