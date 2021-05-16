На Львівщині горів автобус міжнародного сполучення
У Львівській області пожежники загасили загоряння в автобусі міжнародного сполучення.
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.
За даними пресслужби, інцидент стався на трасі Київ - Чоп поблизу села Розвадів Стрийського району.
16 травня о 05:10 до Служби порятунку "101” надійшло повідомлення про пожежу поблизу с. Розвадів Стрийського району в рейсовому автобусі "Mersedes IRIZAR", - повідомляють рятувальники.
В автобусі перебувало 20 пасажирів та 2 водії.
На момент загоряння в автобусі, що прямував з Польщі до Дрогобича, перебували 20 пасажирів і два водії. Ніхто з них не постраждав.
Вогонь знищив моторний відсік, 27 крісел, обшивку салону на площі 18 кв.м, а також пошкодив 24 крісла і обшивку на площі 18 кв.м.
На місці працювали 9 пожежників і 2 одиниці спецтехніки. Пожежу ліквідовано о 5:36.
Причини виникнення пожежі встановлюються.
Як повідомлялося, 29 квітня у столиці вщент згорів автобус. Це сталося у Подільському районі Києва.