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16 травня 2021, 11:28 3

На Львівщині горів автобус міжнародного сполучення

16 травня 2021, 11:28 3
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Обійшлося без постраждалих
Обійшлося без постраждалих
Фото ГУ ДСНС у Львівській області
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У Львівській області пожежники загасили загоряння в автобусі міжнародного сполучення.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

За даними пресслужби, інцидент стався на трасі Київ - Чоп поблизу села Розвадів Стрийського району.

16 травня о 05:10 до Служби порятунку "101” надійшло повідомлення про пожежу поблизу с. Розвадів Стрийського району в рейсовому автобусі "Mersedes IRIZAR", - повідомляють рятувальники.

В автобусі перебувало 20 пасажирів та 2 водії.

На момент загоряння в автобусі, що прямував з Польщі до Дрогобича, перебували 20 пасажирів і два водії. Ніхто з них не постраждав.

Вогонь знищив моторний відсік, 27 крісел, обшивку салону на площі 18 кв.м, а також пошкодив 24 крісла і обшивку на площі 18 кв.м.

На місці працювали 9 пожежників і 2 одиниці спецтехніки. Пожежу ліквідовано о 5:36.

Причини виникнення пожежі встановлюються.

Як повідомлялося, 29 квітня у столиці вщент згорів автобус. Це сталося у Подільському районі Києва.

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