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15 травня 2021, 18:52 299

На Прикарпатті горіла лікарня

15 травня 2021, 18:52 299
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Внаслідок пожежі ніхто не постраждав
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав
Фото: ДСНС
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В Івано-Франківській області, в селищі міського типу Лисець, сталася пожежа в лікарні.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення місцевих рятувальників.

Пожежа сталася близько 14:00 на вулиці Радчанській. Виникло загоряння стелі в ординаторській на другому поверсі.

"Завдяки оперативності рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню та в найкоротші терміни ліквідувати займання. Постраждалих немає”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Україна пожежа рятувальники Івано-Франківська область лікарня

 
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