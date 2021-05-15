На Прикарпатті горіла лікарня

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

Фото: ДСНС

В Івано-Франківській області, в селищі міського типу Лисець, сталася пожежа в лікарні.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення місцевих рятувальників.

Пожежа сталася близько 14:00 на вулиці Радчанській. Виникло загоряння стелі в ординаторській на другому поверсі.

"Завдяки оперативності рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню та в найкоротші терміни ліквідувати займання. Постраждалих немає”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.