На Прикарпатті горіла лікарня
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав
В Івано-Франківській області, в селищі міського типу Лисець, сталася пожежа в лікарні.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення місцевих рятувальників.
Пожежа сталася близько 14:00 на вулиці Радчанській. Виникло загоряння стелі в ординаторській на другому поверсі.
"Завдяки оперативності рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню та в найкоротші терміни ліквідувати займання. Постраждалих немає”, – додали у ДСНС.
Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.
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