На Луганщині військова техніка " ЛНР " проїхалася кладовищем і зруйнувала могили

Таке відбувається вже не вперше

Таке відбувається вже не вперше

Фото з соцмереж

У тимчасово непідконтрольному українській владі Перевальську військова техніка бойовиків "ЛНР " проїхала по місцевому кладовищу. Городяни опублікували в соцмережах фото понівечених пам'ятників і могил.

Про це повідомляє сайт "Новини Донбасу", передає RegioNews.



Як кажуть очевидці, на кладовищі в районі 5-ї шахти з дороги "злетів" танк, але не зупинився, а проїхався по могилах.

Горе... Ми йшли по могилах, які стерли траками танка, розбиті пам'ятники, фотографії померлих скрізь розкидані, все понівечене... Як після бомбардування, - пишуть городяни.

Місцеві жителі обурюються тим, що трапилося.

Особисто була там, проїхалися - це м'яко сказано, на пів кладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвані з корінням, розворот на могилі, від неї нічого не залишилося, – пише мешканка Перевальська.

За словами людей, таке на цьому кладовищі відбувається вже вдруге. Минулого року постраждало менше могил, жителі зверталися до місцевої "влади", але результатів не було, ніхто не був покараний, і збиток людям не відшкодували.

Як повідомлялося, Денісова розповіла, скільки жителів Донбасу мають російські паспорти. Окупанти змушують українців в ОРДЛО брати російські паспорти.

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