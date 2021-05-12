Денісова розповіла, скільки жителів Донбасу мають російські паспорти

Окупанти примушують українців в ОРДЛО брати російські паспорти

Окупанти примушують українців в ОРДЛО брати російські паспорти

Фото з відкритих джерел

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, скільки людей, які проживають в окупованих районах Донецької та Луганської областей, мають російські паспорти.

Як пише RegioNews, про це вона повідомила у Facebook.

За словами омбудсмена, окупанти примушують українців в ОРДЛО брати російські паспорти, погрожуючи звільненням з роботи та проблемами з подальшим працевлаштуванням.

"Наразі паспорти там отримали майже 600 тисяч українських громадян - це чиновники "органів місцевої влади", вчителі, лікарі. Діють за принципом — якщо ти не отримуєш паспорт — ти не працюєш", — розповіла Денісова.

Провела зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данії в Україні Оле Егбергом Міккельсеном, під час... Posted by Людмила Денісова on Wednesday, May 12, 2021

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора пообіцяли, що Україна не переслідуватиме кримчан і жителів ОРДЛО за російські паспорти.