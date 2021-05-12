Менталітет мешканців прифронтового Бахмута з роки війни змінився - мер

Міський голова стверджує, що вони радіють, що живуть в Україні

Міський голова стверджує, що вони радіють, що живуть в Україні

Фото: із відкритих джерел

Мер прифронтового міста Бахмут Донецької області Олексій Рева прокоментував сьому річницю незаконного "референдуму" терористичної "ДНР" і заявив, що з 2014 року менталітет місцевих мешканців сильно змінився.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24”, передає RegioNews.

Він нагадав, що у 2014 році Бахмут окупували бойовики та проросійські найманці, пізніше місто звільнили Збройні Сили Україні і воно приймало переселенців.

У 2014 році це була трагедія, ми приймали переселенців з Дебальцевого, ми їх годували хлібом і розміщали у гуртожитки. Люди усі об'єдналися, щоб допомогти. Бахмут прийняв 110 тисяч переселенців", - сказав Рева.

Він додав, що станом на сьогодні в місті залишилося більше 20 тисяч переселенців, для них Бахмут став рідним. Крім того, упродовж останніх семи років у Бахмуті перереєструвалися 170 юридичних осіб з тимчасово непідконтрольних територій.

Ті, хто був активними "ДНРівцями", вони виїхали за межі міста. А ті, хто злякався, давно повернулися і живуть і радіють, що живуть у незалежній Україні", - зазначив Рева.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донбасі затримали розвідника "ДНР", який намагався отримати інформацію про українських військових.