На Луганщине военная техника "ЛНР" проехалась по кладбищу и разрушила могилы

Такое происходит уже не впервые

Такое происходит уже не впервые

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске военная техника боевиков «ЛНР» проехала по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото изувеченных памятников и могил.

Об этом сообщает сайт "Новости Донбасса", передаёт RegioNews.



Как говорят очевидцы, на кладбище в районе 5-й шахты с дороги "слетел" танк, но не остановился, а проехался по могилам.

Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано... Как после бомбежки, - пишут горожане.

Местные жители возмущаются случившимся.

Лично была там, проехались – это мягко сказано, на полкладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось, – пишет жительница Перевальска.

По словам людей, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местным "властям", но результатов не было, никто не был наказан, и ущерб людям не возместили.

Как сообщалось, Денисова рассказала, сколько жителей Донбасса имеют российские паспорта. Оккупанты заставляют украинцев в ОРДЛО брать российские паспорта.

Также сообщалось, что менталитет жителей прифронтового Бахмута за годы войны изменился. Городской голова утверждает, что они радуются, что живут в Украине.