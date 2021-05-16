10:38  16 мая
В Украине зафиксировано 3620 новых случаев COVID-19
16:41  15 мая
Ляшко сделал заявление относительно своего назначения на должность главы Минздрава
18:40  16 мая
Сутки на Донбассе: 4 обстрела, из них дважды - возле Новотошковского
UA | RU
UA | RU
16 мая 2021, 18:24 5

На Луганщине военная техника "ЛНР" проехалась по кладбищу и разрушила могилы

16 мая 2021, 18:24 5
Читайте також українською мовою
Такое происходит уже не впервые
Такое происходит уже не впервые
Фото из соцсетей
Читайте також
українською мовою

Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске военная техника боевиков «ЛНР» проехала по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото изувеченных памятников и могил.

Об этом сообщает сайт "Новости Донбасса", передаёт RegioNews.

Как говорят очевидцы, на кладбище в районе 5-й шахты с дороги "слетел" танк, но не остановился, а проехался по могилам.

Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано... Как после бомбежки, - пишут горожане.

Местные жители возмущаются случившимся.

Лично была там, проехались – это мягко сказано, на полкладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось, – пишет жительница Перевальска.

По словам людей, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местным "властям", но результатов не было, никто не был наказан, и ущерб людям не возместили.

Как сообщалось, Денисова рассказала, сколько жителей Донбасса имеют российские паспорта. Оккупанты заставляют украинцев в ОРДЛО брать российские паспорта.

Также сообщалось, что менталитет жителей прифронтового Бахмута за годы войны изменился. Городской голова утверждает, что они радуются, что живут в Украине.

Луганщина ЛНР боевики вандализм кладбище

На Донбассе из-за агрессии РФ погибли 34 ребенка, еще 18 - получили инвалидность
12 мая 2021, 14:56
На Донбассе задержали разведчика "ДНР": пытался получить информацию об украинских военных
10 мая 2021, 15:41
СБУ заблокировала нелегальный канал пассажирских перевозок из ОРДЛО
06 мая 2021, 12:19
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram