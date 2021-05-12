На Донбасі через агресію РФ загинули 34 дитини, ще 18 - отримали інвалідність

Всього на лінії зіткнення проживають приблизно 37 тисяч дітей

Всього на лінії зіткнення проживають приблизно 37 тисяч дітей

Фото: з відкритих джерел

Від початку бойових дій на сході України через агресію окупантів постраждали майже 100 дітей. Загинули 34 дитини, а 18 дітей отримали інвалідність.

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Цензор.нет".

У Луганській і Донецькій областях на цей момент встановлено загибель 34 дітей, поранених - майже 100. Інвалідність отримали 18", - уточнив він.

Як зазначив заступник генпрокурора, діти війни - це дуже трагічна та болюча проблема. "За офіційними даними, понад 33 тисячі дітей мають статус постраждалих. До речі, знаєте, що зараз дає статус потерпілого? Безкоштовне харчування в школі", - підкреслив Мамедов.

За інформацією заступника генпрокурора, на лінії зіткнення проживають приблизно 37 тисяч дітей.

Уже зараз потрібно думати, як вони будуть інтегровані в мирне життя. Відповіді на ці питання міг би дати інструмент перехідного правосуддя, проєкт концепції якого перебуває на розгляді в Офісі Президента", - підсумував він.

Нагадаємо, із початку дії 27 липня 2020 року оновленого режиму припинення вогню на сході України внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних сил загинули 34 українських бійці, ще понад 100 воїнів зазнали поранень.