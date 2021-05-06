СБУ заблокувала нелегальний канал пасажирських перевезень із ОРДЛО

Організатори рейсів сплачували "податки" бойовикам

Організатори рейсів сплачували "податки" бойовикам

Фото: СБУ

СБУ заблокувала трафік підпільних пасажирських перевезень з території ОРДЛО до Харківської й Дніпропетровської областей та у зворотному напрямку. Частину грошей від нелегального бізнесу ділки сплачували до "бюджету" незаконних збройних формувань.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для перевезення пасажирів організатори протиправної діяльності використовували "маршрут" через територію РФ і тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону.

Організатором протиправної діяльності є мешканець Макіївки Донецької області, який для організації нелегальних перевезень використовував два власні мікроавтобуси. Щомісяця ділки здійснювали до п’яти рейсових поїздок", - йдеться у повідомленні.

У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці викрили у пункті пропуску "Гоптівка" транспортні засоби учасників схеми. Наразі одного зі зловмисників затримано, йому повідомлено про підозру.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що поліція викрила угруповання, яке продавало наркотики у Харківській та Полтавській областях.