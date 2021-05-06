08:59  05 травня
В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо
08:41  06 травня
У Києві відновили роботу ярмарків: за дотриманням карантину пильнуватимуть інспектори
08:11  06 травня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 19 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
06 травня 2021, 12:19 707

СБУ заблокувала нелегальний канал пасажирських перевезень із ОРДЛО

06 травня 2021, 12:19 707
Читайте также на русском языке
Організатори рейсів сплачували "податки" бойовикам
Організатори рейсів сплачували "податки" бойовикам
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ заблокувала трафік підпільних пасажирських перевезень з території ОРДЛО до Харківської й Дніпропетровської областей та у зворотному напрямку. Частину грошей від нелегального бізнесу ділки сплачували до "бюджету" незаконних збройних формувань.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для перевезення пасажирів організатори протиправної діяльності використовували "маршрут" через територію РФ і тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону.

Організатором протиправної діяльності є мешканець Макіївки Донецької області, який для організації нелегальних перевезень використовував два власні мікроавтобуси. Щомісяця ділки здійснювали до п’яти рейсових поїздок", - йдеться у повідомленні.

У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці викрили у пункті пропуску "Гоптівка" транспортні засоби учасників схеми. Наразі одного зі зловмисників затримано, йому повідомлено про підозру.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що поліція викрила угруповання, яке продавало наркотики у Харківській та Полтавській областях.

ОРДЛО СБУ транспорт бойовики кордон

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram