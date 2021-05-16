Голова Херсонської облради вибачився за автомобільні затори в місті в день візиту спікерів двох парламентів

13 травня в Херсоні було перекрите середмістя і відімкнені світлофори

13 травня в Херсоні було перекрите середмістя і відімкнені світлофори

Про це Олександр Самойленко написав на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Він пояснив, що "це була вимушена міра у зв’язку з офіційним візитом на Херсонщину Спікерки Сеймаса Литовської Республіки Вікторії Чмілітє-Нільсен".

Для України та Херсонщини зокрема, її візит був надзвичайно важливий. Адже одним з вагомих питань для нас є безпека області та підтримка міжнародних партнерів з питань територіальної цілісності нашої держави, - написав Самойленко.

Водночас він додав, що такі дипломатичні візити вимагають відповідних додаткових заходів охорони.

Це регламентує Закон України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", а пані Спікерка є вищою посадовою особою Литовської Республіки, яка підлягає державній охороні в установленому порядку, - пояснив голова облради.

Крім цього, він зазначив, що голова Верховної ради України Дмитро Разумков, під час перебування в Херсоні у складі кортежу не перебував та виїхав з Херсонської області після 15:00 13 травня.

Розумію, що це не поверне ваш витрачений у заторах час. Однак, обмеження дорожнього руху були необхідною мірою для забезпечення безпеки Спікерки Сеймаса Литовської Республіки. Перепрошую у містян за витрачений в очікуванні час! – написав Самойленко.

Як повідомлялося, Разумков із спікером Сейму Литви відвідав КПВВ біля окупованого Криму. Під час візиту голови Верховної Ради у Херсоні перекривали вулиці та утворилися затори.

Після візиту спікер Верховної Ради добирався з Херсона до Києва на автомобілі. Його вертоліт виявився несправним.